Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Происшествия
Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Виктором Золотовым
Сегодня Владимир Путин встретился с Виктором Золотовым, занимающим должность главнокомандующего войсками национальной гвардии.
SMINEWS вчера в 16:16
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Происшествия
Житель Саратова надругался над 4-летней внучкой
Регион 64 01:23
Футбол
Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки
РБК вчера в 14:45
Общество
Ежедневную дезинфекцию подъездов в Москве продлили на месяц
Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в столице продлили на месяц.
Агентство Москва 01:53
Общество
В Липецке разгорелся скандал из-за записи совещания мэра и губернатора
Официальный комментарий прозвучал такой: Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста.
ГТРК Липецк 03:22
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru 05 мая в 15:33
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Авто
«Заряженная» Lada Vesta замечена в Швейцарии
Европейская версия Vesta Sport внешне ничем не отличается от своего российского брата, однако остается загадкой, каким образом седан с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179 мощностью 145 л.с. соответствует местным нормам по выбросам, из-за которых, собственно год назад АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей Lada в Европу.
SpeedMe вчера в 06:35
Политика
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 08:46
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку
По данным РИА Новости, в среду на заседании городского парламента будет рассмотрен вопрос отставки Панова из-за его перехода на другую работу.
ПолитРоссия 05 мая в 10:15
Общество
В Воронежской области школьники уходят на досрочные каникулы
Учебный год для школьников в Воронежской области закончится досрочно.
TV Губерния вчера в 10:01
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
За сутки в Крыму еще 8 человек заразились коронавирусом
В Крыму за 6 мая зарегистрировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них - завозной с территории Украины.
КП - Крым 03:16
Хоккей
КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять чемпиона и победителя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РБК 03:42
Экономика
Алтайский край бьется за выполнение годового плана по экспорту
Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности не попали под ограничения, которые вводились из-за режима повышенной готовности (действует в связи с распространением коронавируса).
Толк 02:08
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58