Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Комментарии

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Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
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SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
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Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
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Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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