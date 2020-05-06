Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Комментарии
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости 11:18
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM 04 мая в 02:26
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС 10:51
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Экономика
«Почта России» переведет головной офис на площадку «ВЭБ Арены»
"Почта России" переведет головной офис с Варшавского шоссе в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" – стадиона футбольного клуба ЦСКА.
Москва 24 04:56
Политика
Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции
Российский лидер Владимир Путин проведет совещание, где будут обсуждаться ранее принятые решения по борьбе с инфекцией Covid-19.
Gazeta.SPb 07:09
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Общество
Врач предупредила о риске заражения коронавирусом из-за антисептиков
По ее словам, из-за того, что в связи с распространением коронавируса нужно обрабатывать кожу рук часто, защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки.
РИА Новости 21:15
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Игры
Началась регистрация на бета-тест ККИ Total War: Elysium
SEGA открыла регистрацию на бета-тестирование карточной игры Total War: Elysium.
CyberSport.ru 10:50
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК 23:02
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Здоровье
Девять новосибирцев с коронавирусом умерли
Число умерших пациентов с коронавирусом выросло до девяти, сообщили в региональном оперативном штабе 4 мая.
Тайга.инфо 03 мая в 23:59
Наука
Созданы растения, которые могут светиться
Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
Здоровье
Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом
Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru 08:10
Гаджеты
Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая
По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода.
OAnews 07:46
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Политика
В Сербии отменили режим чрезвычайного положения
В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости 16:00
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
Общество
Власти Исландии заявили о победе над коронавирусом
Власти Исландии заявили, что в стране удалось окончательно остановить распространение коронавируса.
Вечерняя Москва 22:49
Политика
Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки
Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки.
Rambler News Service 10:20
Технологии
Хакеры получили данные миллионов любителей порно
Эксперты сообщили, что сумели получить доступ к семи терабайтам данных любителей порно.
Экономика сегодня 07:47
Общество
Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46