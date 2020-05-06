Энергетика
Российская газетаЦена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
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Комментарии
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
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Родственники покончившего с собой российского миллиардера, совладельца компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрия Босова рассказали о его странностях незадолго до суицида.
Lenta.ru 18:29
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Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
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В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
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«Спартак» поздравил с 80-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР Вячеслава Старшинова.
Sports.ru 02:46
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МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
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Коммерсантъ 15:09
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Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
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Певец Сиэйэ Уола может выйти на свободу
Вчера, 6 мая, в Якутском городском суде рассматривалось ходатайство об условно-досрочном освобождении певца Виктора Иванова, известного как Сиэйэ Уола.
SakhaPress.ru 21:50
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Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
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Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль вчера в 17:21
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
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Польша откладывает президентские выборы
Лидеры партии "Закон и справедливость" и "Соглашение" ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.
Газета.Ru 18:45
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
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Супермодель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон расстались после двух лет отношений
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Коммерсантъ 18:58
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Создан светящийся клон коронавируса
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Врач «красной зоны» назвал самую «страшную» особенность COVID-19
Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
РИА Новости 18:03
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В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
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Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
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Коммерсантъ 11:01
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Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили
19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
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Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
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Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Политика
ЕС готовит для Балкан новый план Маршалла
Лидеры Евросоюза поддержали европейскую перспективу для балканских стран, выделили им €3,3 млрд на борьбу с коронавирусом и его последствиями, а главное — анонсировали на осень мощный инвестиционный план для региона, который уже называют новым планом Маршалла.
Коммерсантъ 15:17
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Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом
Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44