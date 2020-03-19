Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruЦена российской нефти упала до $19

Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
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Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

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Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

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Цена на российскую нефть рухнула до показателей 2002 года

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Все-таки девальвация: белорусский рубль сильно упал в цене. Комментарий и прогнозы от эксперта

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Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
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Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель.
Ведомости 18 марта в 19:58
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Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
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В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
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В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
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Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

На заседании совета директоров ЦБ рассматривалось сразу три варианта, как поступить с ключевой ставкой: снизить ее, повысить или оставить неизменной.
Коммерсантъ 10:33
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ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Студенты Skoda построят родстер на базе хэтчбека Scala

В 2020 году студенты решили оставить в стороне кроссоверы и внедорожники, и построить свой концепт на базе нового хэтчбека Skoda Scala.
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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
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В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус выступил с обращением, призвав отказаться от алкоголя и сигарет для усиления иммунитета на фоне коронавируса.
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Киевский медик: Число заражённых на Украине значительно превышает статистику

Заражённых коронавирусом на Украине значительно больше, чем заявляет Минздрав.
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Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
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Составы на этиловом спирте оказались эффективны против коронавируса

Обеззараживающие составы на основе этилового спирта быстро уничтожают коронавирус нового типа, если концентрация этанола или пропанола в них превышает 30%, сообщается в электронной научной библиотеке bioRxiv.
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Организм человека борется с коронавирусом так же, как с гриппом

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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна 16:08
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Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн

Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
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В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
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Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
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«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
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