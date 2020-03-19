Энергетика
Ruposters.ruЦена российской нефти упала до $19
Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
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Все-таки девальвация: белорусский рубль сильно упал в цене. Комментарий и прогнозы от эксперта
КП - Беларусьвчера в 08:27
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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