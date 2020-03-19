Российская нефть подешевела до 19 долларов. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.

Общество Из Черногории вывезли более 550 российских туристов Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.

Происшествия В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

Финансы Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.

Общество В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Энергетика «Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли Низкий спрос на газ в Китае, полные хранилища в Европе и запуск новых мощностей СПГ в США, хотя и более медленными темпами, не дадут ценам расти ближайшие годы и их восстановления можно ожидать через 3−5 лет.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Здоровье Российский врач-инфекционист рассказала о работе в условиях пандемии Врачи-инфекционисты по всей России в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса работают в условиях сумасшедшей нагрузки, жертвуя личным временем и рискуя здоровьем.

Здоровье Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.

Общество Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.

Политика Меркель призвала немцев к солидарности из-за пандемии коронавируса Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, — считает канцлер Германии.