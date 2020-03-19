Энергетика
Piter.tvРоссийская нефть подешевела до 19 долларов
Российская нефть подешевела до 19 долларов. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media. Цена российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель.
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Комментарии
Общество
В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу
Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Космос
С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео
Технологии
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Футбол
У игрока «Айнтрахта» выявили коронавирус. Команду отправят на карантин
Футболист «Айнтрахт» сдал положительный тест на коронавирус.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Происшествия
На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Энергетика
«Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли
Низкий спрос на газ в Китае, полные хранилища в Европе и запуск новых мощностей СПГ в США, хотя и более медленными темпами, не дадут ценам расти ближайшие годы и их восстановления можно ожидать через 3−5 лет.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Происшествия
В Бурятии за взятку в 8 млн рублей задержан глава отдела полиции
Улан-Удэ, 19 марта 2020, 13:22 — REGNUM В Бурятии задержан начальник местного отдела внутренних дел в Тункинском районе по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Здоровье
Российский врач-инфекционист рассказала о работе в условиях пандемии
Врачи-инфекционисты по всей России в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса работают в условиях сумасшедшей нагрузки, жертвуя личным временем и рискуя здоровьем.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Здоровье
В Хабаровский край завезли коронавирус из Италии
В Хабаровском крае официально зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Политика
Меркель призвала немцев к солидарности из-за пандемии коронавируса
Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, — считает канцлер Германии.
Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
Футбол
«Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба
Сообщается, что английский клуб снизил цену на француза с 190 до 85 миллионов евро.
Гаджеты
Nokia представила новый «антикризисный» смартфон
Наука
Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год
Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Здоровье
Владимир Никифоров: ни одного тяжелого больного у нас нет, необъяснимая паника, контрпродуктивная
На главные вопросы о коронавирусе ответил ведущий российский инфекционист, профессор Владимир Никифоров.
Экономика
Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса
Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.