с чего всё началось

Доходность российской нефти 30-го и 31-го марта стала отрицательной. Затраты на транспортировку оказались выше ее стоимости. Цена Urals ниже 15-ти долларов критична для российского бюджета, поскольку это резко сокращает нефтегазовые доходы, - отмечает РБК.

Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

Энергетика «Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Общество Российские власти разрешили производить медицинские маски без лицензии Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти приняли решение о том, что для производства медицинских масок лицензию получать будет необязательно.