Энергетика

РБКРБКЦена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.
Читать в источнике
Комментировать69
с чего всё началось
Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной
.
РБК06:25

Подробнее о событии

Цена нефти Urals снизилась до минимума с марта 1999 года

ТАСС06:33

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

РБК06:25

Российская нефть обновила антирекорд с 1999 года

РИА Новости05:02

Российская нефть Urals упала почти до $10, обновив антирекорд 1999 года

Газета.Ru05:55

Российская нефть обвалилась до 10 долларов

Lenta.ru05:45

Нефть Urals обновила антирекорд с 1999 года

Коммерсантъ05:40

Стоимость российской нефти упала до антирекорда 1999 года

URA.Ru06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 08:18, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Экономика

Правительство РФ разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах

Правительство России одобрило проведение зерновых интервенций в объеме до 1 млн т в 2020 и 2021 годах.
Известия 07:46
Наука

CAR-T клеткам помог выжить неканонический путь

Главный параметр, который требует оптимизации, это приживаемость CAR-T клеток: чем она выше, тем их борьба с раком эффективнее.
Goroday.ru 02:21
Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
Общество

Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

Москва, 2 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Россия окажет поддержку гражданам, оказавшимся за рубежом.
REGNUM 06:05
Политика

Китай направил в Россию гуманитарный груз

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
РИА Новости 08:05
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
Общество

Москва признана самым комфортным городом для жизни в России

Molnet.ru 06:13
Армия и оружие

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
РБК 06:32
Политика

«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»

Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Космос

Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом

Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Авто

Lada Vesta FL получит светодиодную оптику

Vesta с приставкой FL или FaceLift встанет на конвейер до конца 2020 года и впервые обзаведется LED-оптикой.
Авторамблер вчера в 04:35
Футбол

Федор Смолов: «Идет 17-й день изоляции, и я уже привык»

Матч ТВ 08:04
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02:18
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
Хоккей

Вратарь «Вегаса» жестко высказался об отсутствии карантина в Швеции

Шведский голкипер "Вегас Голден Найтс" Робин Ленер эмоционально отреагировал на отсутствие карантина из-за пандемии коронавируса у себя на родине.
РИА Новости 08:03
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус

Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.
Газета.Ru 02:24
Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Моя Москва.онлайн 04:53
Экономика

Кузбасским предпринимателям предоставят дополнительные льготы

Малому и среднему бизнесу в Кемеровской области будут предоставлены дополнительные льготы.
Сибдепо 04:09
Общество

В России число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 30

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло в России до 30, за последние сутки умерли шесть человек, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:43
Происшествия

В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины

Сотрудники ГИБДД проводят в Челябинске профилактическое мероприятие «Тоннель».
Эхо Москвы в Челябинске 06:53
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
Здоровье

Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя

В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Хакасия 06:56
Наука

Могут быть заразными исцелившиеся от коронавируса

Китайские ученые утверждают, что SARS-CoV-2 может оставаться в образцах мокроты и кала пациента даже после того, как он полностью излечится.
Live24 вчера в 02:54
Происшествия

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 02:54
Кино

Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»

News.ru 04:56
Общество

Не успевшим выехать из шенгенской зоны россиянам продлят визы

Граждан России и других стран, которые не успели выехать из шенгенской зоны до закрытия границ из-за коронавируса COVID-19, не будут штрафовать.
Коммерсантъ 05:40
Происшествия

В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию

Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:17
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Авто

Xiaomi выпустила недорогую «умную» стиральную машину

Максимальная загрузка MIJIA Internet Washing Machine and Dryer 1C составляет 10 кг, а заявленная мощность — 0,873 кВт.
Astera 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное