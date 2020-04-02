с чего всё началось

Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus.

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

Общество В России рассматривают различные сценарии парада Победы Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.

Политика Китай направил в Россию гуманитарный груз Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Космос Саранча уничтожает поля Африки, пока власти борются с коронавирусом Огромные стаи саранчи уничтожают сельское хозяйство и сеют хаос в Восточной Африке, в то время как власти этих стран борются с эпидемией коронавирусной инфекции, 1 апреля сообщает издание FoxNews.

Авто Lada Vesta FL получит светодиодную оптику Vesta с приставкой FL или FaceLift встанет на конвейер до конца 2020 года и впервые обзаведется LED-оптикой.

Энергетика Экспортная стоимость российской нефти Urals ушла в минус Цены на нефть марки Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает агентство Argus.

Экономика Кузбасским предпринимателям предоставят дополнительные льготы Малому и среднему бизнесу в Кемеровской области будут предоставлены дополнительные льготы.

Экономика Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.

Наука Могут быть заразными исцелившиеся от коронавируса Китайские ученые утверждают, что SARS-CoV-2 может оставаться в образцах мокроты и кала пациента даже после того, как он полностью излечится.

Происшествия У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

Происшествия В Карелии умер экс-директор музея, осужденный за педофилию Осужденный в 2019-м году за педофилию экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин умер в больнице при местной колонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.