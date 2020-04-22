Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам). Еще ниже цена Urals падала 1 апреля: $ 10.54 / барр. (CIF Роттердам).

Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 10K

Наука Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2 Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей. 721

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 62

Общество Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert. 57

Здоровье Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера. 9

Политика Николая Бондаренко исключили из мандатной комиссии Облдумы Исключить из состава мандатной комиссии Саратовской областной Думы парламентария Николая Бондаренко на очередном заседании предложил председатель комиссии Николай Бушуев. 5

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 727

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 1K

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 169

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 11

Общество На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль. 18

Футбол УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.

Общество В Севастополе появились очереди под банками ради выплат на детей Как сообщили в волонтёрском штабе Севастополя, вчера сразу несколько человек жаловались на образовавшиеся в связи с необходимостью получить реквизиты очереди в банки. 39

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 501

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 11K

Авто Объявлены цены на внедорожник Haval H5 Российские дилерские центры Haval предложат новый китайский внедорожник Haval H5 по цене от 1,1 млн рублей. 44