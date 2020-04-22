Энергетика
Profinance.ruЦена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель
Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам). Еще ниже цена Urals падала 1 апреля: $ 10.54 / барр. (CIF Роттердам).
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
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Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
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Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
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Lenta.ru вчера в 12:51
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Общество
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Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль.
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Президент РФ Владимир Путин обсудит по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию в регионе.
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
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Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
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