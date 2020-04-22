Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruЦена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель

Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам). Еще ниже цена Urals падала 1 апреля: $ 10.54 / барр. (CIF Роттердам).
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Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

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Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

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