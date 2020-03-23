Коронавирус
Вести.RuЦена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти
Цена пшеницы на российском рынке выросла на 1 тысячу руб. по итогам недели до рекордно высокого уровня 13,3 тысячи руб. за тонну согласно биржевым данным. При этом рублевая стоимость российского экспортного сорта нефти Urals достигла 12,9 тысячи руб.
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с чего всё началось
Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.Коммерсантъвчера в 18:24
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Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Гаджеты
Apple снимает ограничения на покупку продукции за пределами Китая
На прошлой неделе компания Apple из-за коронавируса установила лимит на покупку нескольких своих продуктов, включая iPhone и iPad в разных странах и закрыла все свои магазины за пределами Китая.
Футбол
УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что финалы еврокубков, которые были запланированы на май 2020 года, отложены, сообщает сайт организации.
Политика
Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора
Александр Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора.
Политика
В Италию вылетел десятый самолет для помощи в борьбе с коронавирусом
Десятый военный самолет Ил-76 вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны России.
Происшествия
В Йошкар-Оле неизвестные похитили у матери новорожденную девочку
Новорожденная девочка была похищена днём из палаты в перинатальном центре в момент, когда мать ребёнка вышла на процедуры.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Общество
ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что COVID-2019 стал распространятся быстрее.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Экономика
Независимые АЗС просят налоговых льгот из-за ситуации с топливом
Москва, 23 марта 2020, 16:25 — REGNUM Налоговых льгот попросили независимые АЗС из-за падения спроса на топливо, сообщается в обращении «Независимого топливного союза» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Футбол
Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника
Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
Экономика
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Общество
Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта
Вывоз россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха затруднен из-за отсутствия рейсов российских компаний.
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Происшествия
В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Армия и оружие
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
"Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО Virginio Fasan ВМС Италии и фрегата Fredericton ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря", - сообщили в Центре.
Кино
Как фильм «Заражение» 2011 года предсказал пандемию коронавируса
За время пандемии блокбастер, провалившийся в прокате в 2011-м году, стал одним из самых просматриваемых фильмов в мире.
Происшествия
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме
"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.