Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. руб. Основные причины взлета цен на зерно — резкое падение рубля и высокие мировые цены, говорит директор "Совэкона" Андрей Сизов.

с чего всё началось

Цена пшеницы на российском рынке выросла на 1 тысячу руб. по итогам недели до рекордно высокого уровня 13,3 тысячи руб. за тонну согласно биржевым данным. При этом рублевая стоимость российского экспортного сорта нефти Urals достигла 12,9 тысячи руб.

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