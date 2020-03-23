Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
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Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Вести.Ru03:28

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Политика

National Interest: украинские Т-80 превосходят российские

Американское издание National Interest рассказало, в чем украинские танки Т-80 превосходят российские аналоги.
Ruposters.ru 06:10
Финансы

ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля

Помимо продаж валюты ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Ведомости 20 марта в 07:15
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Политика

В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:16
Политика

На Украине требуют отдать Гончарука под суд за вывоз масок из страны

Таможенная служба до 11 марта оформляла их вывоз с Украины. Общие объемы экспорта составили 980 тонн.
Новостной фронт 05:30
Армия и оружие

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN

Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
RuNews24.ru 02:56
Общество

В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных

Как сообщает агентство РИА "Новости", ранее около 85 тысяч заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, отпустили по домам и в Иране, где также крайне неблагополучная ситуация с пандемией коронавируса.
Новые Известия 05:53
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро в начале торгов поднялся выше 87, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:57
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Авто

Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ

Автоновости дня 05:28
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Политика

В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу

В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 15:16
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
RuNews24.ru 21 марта в 08:48
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына

В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Энергетика

Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Телеканал 360° 20 марта в 17:00
Общество

Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
Российская газета вчера в 02:39
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Актуальные Новости 05:44
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

Две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию, начали работать в Московской области, исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 05:11
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