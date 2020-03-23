Коронавирус
КоммерсантъЦена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
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с чего всё началось
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
National Interest: украинские Т-80 превосходят российские
Американское издание National Interest рассказало, в чем украинские танки Т-80 превосходят российские аналоги.
Финансы
ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля
Помимо продаж валюты ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Политика
В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
На Украине требуют отдать Гончарука под суд за вывоз масок из страны
Таможенная служба до 11 марта оформляла их вывоз с Украины. Общие объемы экспорта составили 980 тонн.
Армия и оружие
Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию
В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян примерила латексный костюм от BALMAIN
Кардашьян добавила, что в этом костюме ей нужно будет ходить не менее двух часов.
Общество
В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных
Как сообщает агентство РИА "Новости", ранее около 85 тысяч заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, отпустили по домам и в Иране, где также крайне неблагополучная ситуация с пандемией коронавируса.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Общество
За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро в начале торгов поднялся выше 87, следует из данных Московской биржи.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Авто
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Политика
В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу
В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Мишустин пригрозил наказаниями за увольнения на фоне коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о недопустимости увольнения людей под предлогом ситуации с распространением коронавируса, а предложил использовать все существующие формы гибкой занятости сотрудников.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына
В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Энергетика
Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Общество
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19
Две лаборатории, проводящие тесты на коронавирусную инфекцию, начали работать в Московской области, исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.