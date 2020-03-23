Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона". Это новый исторический максимум. Сейчас цена российской пшеницы превышает стоимость российской нефти.
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с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Вести.Ru03:28

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
РИА Новости 02:28
Шоу-бизнес

Видео из ванной опубликовала обнажённая Мадонна

Американская исполнительница Мадонна разместила в своём аккаунте в Twitter ролик под названием «Нет-дискриминации-COVID-19!».
Live24 04:12
Армия и оружие

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с РФ патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
РИА Новости 05:04
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем

В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
VSE42.RU 01:14
Политика

Украинский министр приравнял людей старше 65 лет к трупам

Рассуждая о массовом тестировании, глава Минздрава отметил, что на Украине средняя продолжительность жизни мужчин составляет 65 лет.
Известия 05:00
Происшествия

В Башкирии осудили 43-летнюю сотрудницу банка, укравшую 22 млн рублей

43-летняя жительница Дюртюлинского района признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Горобзор.ру 04:23
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Вести.Ru 04:27
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
Говорит Москва 03:52
Общество

Контактировавших с зараженными коронавирусом отследят по телефону

Минкомсвязи России будет отслеживать перемещения граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, сообщает радио «Sputnik» со ссылкой на документ, размещенный на сайте кабмина.
Live24 03:29
Шоу-бизнес

Ирина Антоненко благодаря «Магомаеву» полюбила оперу

Российская актриса Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской в сериале «Магомаев» призналась, что присутствие оперы в жизни приносит ей удачу.
Millionaire.ru вчера в 05:18
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Моя Москва.онлайн 00:07
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 21 марта в 14:59
Политика

Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 04:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Наука

ИИ по кашлю в толпе точно прогнозирует развитие эпидемий гриппа и ОРВИ

FluSense был в состоянии точно предсказать заболеваемость по дням, а данные анализа значительно коррелировали с количеством лабораторных тестов на грипп и ОРВИ, проводимых в этот день в больнице.
Хайтек+ 20 марта в 07:29
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском вчера в 10:02
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия 21 марта в 23:46
Происшествия

В Воронежской области в смертельной аварии пострадали двое липчан

Двое липчан пострадали в аварии, произошедшей 22 марта в Воронежской области. На 82 километре дороги Воронеж - Тамбов.
LipetskMedia.ru 04:22
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
Piter.tv 03:02
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рад, что игрок "Сочи" Александр Кокорин хочет вернуться в состав национальной команды.
Экономика сегодня вчера в 14:55
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс вчера в 01:37
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
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