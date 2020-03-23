Коронавирус
Российская газетаЦена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона". Это новый исторический максимум. Сейчас цена российской пшеницы превышает стоимость российской нефти.
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с чего всё началось
За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.Коммерсантъвчера в 18:24
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Финансы
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В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Энергетика
Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов
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Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
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Политика
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Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Наука
ИИ по кашлю в толпе точно прогнозирует развитие эпидемий гриппа и ОРВИ
FluSense был в состоянии точно предсказать заболеваемость по дням, а данные анализа значительно коррелировали с количеством лабораторных тестов на грипп и ОРВИ, проводимых в этот день в больнице.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Происшествия
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«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
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Армия и оружие
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Происшествия
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Двое липчан пострадали в аварии, произошедшей 22 марта в Воронежской области. На 82 километре дороги Воронеж - Тамбов.
Общество
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Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Политика
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CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом сработала.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о будущем Кокорина в сборной России
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Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Спорт
Япония признала невозможность проведения Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.