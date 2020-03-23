Коронавирус
АгробукЦена российской пшеницы превысила стоимость нефти
С 16 по 20 марта средняя цена на зерно на внутреннем рынке поднялась более чем на тысячу рублей и составила почти 13,3 тысяч рублей за тонну. Таким образом цена на пшеницу обновила исторические максимумы и превысила стоимость отечественной нефти, пишет Коммерсант со ссылкой на отчёт «Совэкона».
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с чего всё началось
За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.Коммерсантъвчера в 18:24
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