Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЦена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона". Это новый исторический максимум. Сейчас цена российской пшеницы превышает стоимость российской нефти.
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с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

Падение цен на нефть помогло другому российскому продукту

URA.Ru01:21

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24
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Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Здоровье

Главный эпидемиолог РФ: Активность COVID-19 снизится в мае

Не согласен эксперт и с прогнозами, что COVID-19 заразится и переболеет 60-70 процентов населения планеты.
Российская газета 05:35
Общество

Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом

На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появился указ о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице, и вынужденной самоизоляцией пенсионеров, все пожилые люди получат материальную помощь.
Москва. Северо-Запад 04:52
Здоровье

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Общество

Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным гражданам

Благотворительный фонд миллиардера Владимира Потанина выделит 1 млрд руб. некоммерческим организациям (НКО), которые помогают социально незащищенным гражданам, говорится в сообщении фонда.
Ведомости 07:04
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Политика

Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:30
Энергетика

Новое падение цен на нефть может привести к концу процветания арабских стран

В противном случае может закончиться эпоха процветания ОАЭ и других арабских государств.
Чистовик 05:44
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
REGNUM 03:32
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко

Селезнева и Демьяненко были партнерами в сразу нескольких фильмах, в том числе известной комедии Леонида Гайдая "Операция Ы".
Московский Комсомолец 06:06
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Газета.Ru 07:36
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Общество

«Макдоналдс» предоставил главам регионов схему обслуживания при карантине

«Макдоналдс» подготовил стратегию безопасного обслуживания потребителей без закрытия точек фастфуда на случай введения режима карантина из-за распространения вируса COVID-19 в российских регионах.
РБК 07:54
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Футбол

В «Балтике» озвучили максимальные зарплаты футболистов

Летом прошлого года директор по развитию футбольного клуба Юрий Аракелян заявил, что 90% задолженности погашено.
Клопс 05:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова с детьми возвращается в Москву из Майами

Судя по всему, модель, наконец, решила вопрос с возвращением в Москву, так как ее с мужем и детьми заметили в аэропорту Майами.
МонаВиста вчера в 12:48
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Происшествия

Неизвестный с ножом убил полицейского в Волгограде

Мужчина напал на сотрудника полиции в Волгограде, полицейский скончался от ранений, сообщил источник в правоохранительных органах.
Взгляд.ру 08:00
Общество

Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:08
Здоровье

В Тульской области находятся на карантине 1 228 человек

В Тульской области находятся на карантине 1 228 человек. Об этом стало известно в ходе брифинга.
КП - Тула 05:30
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Политика

Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:54
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