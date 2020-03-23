Коронавирус
Российская газетаЦена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона". Это новый исторический максимум. Сейчас цена российской пшеницы превышает стоимость российской нефти.
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с чего всё началось
За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.Коммерсантъвчера в 18:24
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