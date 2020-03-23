Коронавирус

АгробукАгробукЦена российской пшеницы превысила стоимость нефти

С 16 по 20 марта средняя цена на зерно на внутреннем рынке поднялась более чем на тысячу рублей и составила почти 13,3 тысяч рублей за тонну. Таким образом цена на пшеницу обновила исторические максимумы и превысила стоимость отечественной нефти, пишет Коммерсант со ссылкой на отчёт «Совэкона».
Читать в источнике
Комментировать240
с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Вести.Ru03:28

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Футбол

Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона

Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:28
Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия 10:42
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Газета.Ru 15:54
Происшествия

Журналист «Страны» находится на центральном жд

Журналист «Страны» находится на центральном жд вокзале Киева. Поезд из Риги стоит на первой платформе.
Голос Правды 16:31
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Общество

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
Здоровье

Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
REGNUM 07:37
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Экономика

МВФ предупредил о масштабной рецессии в мировой экономике в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, подобная спаду при мировом финансовом кризисе или даже хуже.
Газета.Ru 17:18
Политика

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Газета.Ru 02:27
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки

Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
ФАН 20 марта в 20:18
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора "вернуть 37-й год". Комиссию ученого совета вуза просят оценить высказывание Олега Матвейчева.
Piter.tv 08:09
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс 03:58
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser. Об этом авто пишет авторитетный японский журнал.
ToDay News Ufa вчера в 03:03
Наука

Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности

Российская газета 15:36
Футбол

Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой

Общее число заболевших превысило 350 тыс. Ранее хавбек итальянской "Аталанты" Робин Госенс высказался на тему коронавируса.
Газета.Ru 16:40
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

На Украине не видят необходимости вводить режим ЧП на этой неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса, так как инфекция распространяется "довольно умеренно".
РИА Новости 17:12
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проверяется в клинике на онкологию

OvideO.ru вчера в 10:56
Экономика

Эксперты: банковская система России сейчас больше готова к шокам, чем в 2008 году

В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года.
ТАСС 17:03
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Футбол

«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Soccer.ru 16:49
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Общество

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Политика

Путин потребовал нарастить объемы производства медицинских изделий

Во время встречи с главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент РФ Владимир Путин потребовал увеличить объем производства материалов, необходимых для граждан и специалистов в условиях распространения коронавируса.
Вести.Ru 07:15
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное