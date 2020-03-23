За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.

с чего всё началось

Цена пшеницы на российском рынке выросла на 1 тысячу руб. по итогам недели до рекордно высокого уровня 13,3 тысячи руб. за тонну согласно биржевым данным. При этом рублевая стоимость российского экспортного сорта нефти Urals достигла 12,9 тысячи руб.

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