Коронавирус

Вести.RuВести.RuЦена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Цена пшеницы на российском рынке выросла на 1 тысячу руб. по итогам недели до рекордно высокого уровня 13,3 тысячи руб. за тонну согласно биржевым данным. При этом рублевая стоимость российского экспортного сорта нефти Urals достигла 12,9 тысячи руб.
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с чего всё началось

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

За неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке взлетела на 1 тыс. руб. и достигла почти 13,3 тыс. руб. за тонну, обновив исторические максимумы и превысив стоимость российской нефти.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Известия04:11

Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Вести.Ru03:28

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Коммерсантъвчера в 18:24

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Говорит Москва01:30

Российская пшеница обогнала нефть в цене

Газета.Ru00:55

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

Телеканал 360°вчера в 22:25

«Ъ»: cредние цены на пшеницу в Россию выросли до 13,27 тыс. рублей

ТАСС02:09
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Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в шутливой форме прокомментировала информацию о рождении ребенка.
Газета.Ru 15:54
Общество

Собянин обязал москвичей старше 65 лет оставаться дома

1. Москвичей старше 65 лет обязали оставаться дома С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим.
Lenta.ru 04:04
Общество

США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Lenta.ru 14:28
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Политика

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже на этой неделе уйдет в отставку, чтобы возглавить "Газпром-медиа".
Pravda.Ru 07:03
Общество

Протоиерей РПЦ пришел на проповедь в противогазе

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе, пародируя людей, надевающих маски на фоне пандемии кронавируса.
Дождь 05:35
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru 10:32
Авто

У Geely появился большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня 05:14
Энергетика

Белоруссия получила скидку на российскую нефть

Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.
Коммерсантъ 14:17
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев назвал себя временно безработным

Российский певец Сергей Лазарев заявил о том, что стал фактически безработным из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Культуромания 14:41
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса в Блумберге.
Экспресс газета вчера в 01:46
Политика

В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
REGNUM 08:38
Общество

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Вести.Ru 15:49
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Военное дело вчера в 07:14
Общество

Россия временно запретила экспорт круп

Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса.
Piter.tv 10:26
Армия и оружие

Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию

Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
ФАН 13:21
Политика

В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Взгляд.ру 08:18
Кино

Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате

Народные новости 02:23
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 11:53
Футбол

УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Soccer.ru 14:03
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