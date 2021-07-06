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Цена топочного мазута вновь обновила рекорд на бирже

В ходе биржевых торгов во вторник цена топочного мазута увеличилась на 1,48%. Биржевая стоимость мазута в 2021 году уже несколько раз обновляла рекордные значения. За последний месяц биржевой индекс вырос на 12,4% - с 22,75 тыс. рублей до 25,57 тыс. рублей за тонну.В источнике

С чего всё началось

Бензин растет и не краснеет

Биржевая стоимость топлива поднялась к историческим максимумам Стоимость АИ-95 приблизилась к максимуму за всю историю торгов на бирже СПбМТСБ, который был достигнут во время кризиса 2018 года.
Коммерсантъвчера в 17:56

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Цены на бензин в России установили рекорд

Lenta.ruвчера в 13:33

Бензин растет и не краснеет

Коммерсантъвчера в 17:56

Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

Neftegaz.ruвчера в 02:33

Цены на бензин в России приблизились к историческому максимуму

URA.Ruвчера в 00:32

Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

Телеканал 360°вчера в 22:28

Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

ПРАЙМвчера в 09:04

Цена топочного мазута вновь обновила рекорд на бирже

ТАСС6 июля в 07:45
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Врач из США Маккалоу заявил, что эффективное лечение COVID-19 подменили вакцинами

Питер Маккалоу (Профессор медицины из Соединённых Штатов) высказал странную мысль, что целью массовой антикоронавирусной вакцинации является ухудшение ситуации с глобальной эпидемией, а не борьба с ней.
FBM.ruвчера в 20:32

В США губернатор попросил калифорнийцев сократить потребление воды

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в четверг попросил людей и предприятия в самом густонаселенном штате страны Калифорнии сократить количество воды, которую они используют, на 15%, так как западные штаты переживают засуху, которая быстро опустошает резервуары, используемые для сельского хозяйства, питьевой воды и среды обитания рыб.
Интерфакс18:40