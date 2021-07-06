Цена топочного мазута вновь обновила рекорд на бирже
В ходе биржевых торгов во вторник цена топочного мазута увеличилась на 1,48%. Биржевая стоимость мазута в 2021 году уже несколько раз обновляла рекордные значения. За последний месяц биржевой индекс вырос на 12,4% - с 22,75 тыс. рублей до 25,57 тыс. рублей за тонну.В источнике
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Коммерсантъвчера в 17:56