Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае торгуется по цене −55 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В итоге цена на эту нефть опустилась до $0, а после этого она стала в минусе.

Цена за баррель российской нефти Urals упала до минуса

Транспорт Камеры в Москве выявили за день 230 тысяч водителей без пропусков "За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин", - сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции. 17

Общество В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 9

Политика Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. 290

Политика В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 1,2K

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 138

Общество В 21 регионе внедрят цифровые пропуска Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи. 2,2K

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 241

Единоборства Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 22

Игры Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.

Технологии Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с «ВКонтакте».

Общество В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства. 8

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. 6

Общество Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших. 93

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.

Общество Назван главный способ распространения коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом. 55