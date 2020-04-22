Энергетика
Знамя труда (Альметьевск)Цена за баррель российской нефти Urals упала до минуса
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае торгуется по цене −55 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. В итоге цена на эту нефть опустилась до $0, а после этого она стала в минусе.
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Комментарии
Транспорт
Камеры в Москве выявили за день 230 тысяч водителей без пропусков
"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин", - сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.
ТВ Центр 15:28
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета вчера в 17:44
Политика
Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
Ведомости 02:33
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:57
Финансы
Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля
Центробанк в понедельник продал рекордный объем валюты для поддержки рубля. Сумма составила 16,8 миллиарда рублей.
РИА Новости 06:18
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Шоу-бизнес
«Дорогие хамоватые люди, можете плюнуть мне в лицо»: Чулпан Хаматова ответила на травлю за роль Зулейхи
В очередной раз высказать свою точку зрения Хаматова по доброй традиции решила в Инстаграме благотворительного фонда «Подари жизнь», за подопечных которого Чулпан бьется не первый год.
Комсомольская правда 13:33
Общество
Ургант пошутил над «самыми пострадавшими» от коронавируса
Больше всего пандемия сказалась на матерях, которым ежедневно приходится следить за дистанционным обучением детей, заявил Ургант.
Pravda.Ru 14:47
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
Технологии
Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения
Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с «ВКонтакте».
Коммерсантъ 15:20
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
РИА Новости 15:18
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
Названа дата первых туров за рубеж
После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Автоспорт
Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»
Спорт-Экспресс 07:22
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59