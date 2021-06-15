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Экономика

Цена жилья в Москве пробила психологическую отметку

В Новой Москве рост цен был более умеренным: за пять месяцев цены прибавили 12 процентов и поднялись до уровня 186 тысяч рублей за квадратный метр. Средний бюджет предложения квартиры в Новой Москве тоже увеличился, но чуть менее значительно — на 10 процентов, до уровня 9,2 миллиона рублей.В источнике

С чего всё началось

Цена жилья в Москве пробила психологическую отметку

Цены на столичную недвижимость уверенно росли с начала 2021 года, причем очень высокими темпами: еще в апреле средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках пробила психологическую отметку в 300 тысяч рублей, говорится в материалах сервиса поиска недвижимости «Синица», предоставленных «Ленте.ру».
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