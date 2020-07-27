Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Цена золота обновила исторический рекорд

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Цена золота обновила исторический рекорд

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Цена золота поднялась выше $1 910 за тройскую унцию

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Цена золота установила новый исторический рекорд — $1938 за унцию

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Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

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Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

ТАССвчера в 20:20
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Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
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Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

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Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
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Армия и оружие

Приказ о прекращении огня в Донбассе выдан на Украине

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Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Новинку наградили системой AirTrigger 3, подразумевающей наличие чувствительных сенсоров, датчика движения и системы охлаждения GameCool 3. ROG Phone 3 имеет 6,59-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей.
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В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В России в прошлом году число впервые выявленных случаев сахарного диабета увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
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Кабмин одобрил выделение средств для ежемесячных выплат на детей

Российские власти одобрили предоставление средств на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
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Экономика

Треть экономики России отработала в убыток

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В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
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«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 млрд руб.»,— сообщила госпожа Леоненко в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 25 июля в 00:55
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив

Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
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