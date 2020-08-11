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ТАСС
ТАСС

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex опустилась до $1 991,4 за тройскую унцию, что на 2,4% ниже отметки закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 11:08 мск. В последний раз стоимость золота находилась ниже $2 тыс. за тройскую унцию 4 августа текущего года.В источнике
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ПРАЙМ

Золото коррекционно дешевеет после достижения рекорда на прошлой неделе

ПРАЙМ02:01
ГЛАС.RU

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RU07:07
ТАСС

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс

ТАСС06:32
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Вакцина России от коронавируса обвалила цены на золото

ПолитРоссия09:10
Ежедневные Новости Владивостока

Коронавирус ударяет по доллару, золото остаётся в выигрыше - последние данные о финансах в мире

Ежедневные Новости Владивостока17:29
Sputnik Азербайджан

Практика пересмотра бюджета: цены на нефть становятся менее прогнозируемыми

Sputnik Азербайджанвчера в 14:23
ГТРК Нижний Новгород

Золото поднялось в цене выше 2 000 долларов за унцию

ГТРК Нижний Новгород9 августа в 06:41

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30

Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву

Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, основной оппонент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская покидает страну.
РБК09:04
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Тихановскую взяли под охрану

Литва предоставила кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской охрану, она получила визу и находится в стране в статусе «гостьи».
Lenta.ru09:49

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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