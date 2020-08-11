Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex опустилась до $1 991,4 за тройскую унцию, что на 2,4% ниже отметки закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки на 11:08 мск. В последний раз стоимость золота находилась ниже $2 тыс. за тройскую унцию 4 августа текущего года.В источнике
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