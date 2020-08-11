Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч
Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки. Таким образом, цена золота достигла $1 991,4 за тройскую унцию.В источнике
Подробнее о событии
Практика пересмотра бюджета: цены на нефть становятся менее прогнозируемыми
Sputnik Азербайджанвчера в 14:23
Коронавирус ударяет по доллару, золото остаётся в выигрыше - последние данные о финансах в мире
Ежедневные Новости Владивостока17:29