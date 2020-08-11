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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки. Таким образом, цена золота достигла $1 991,4 за тройскую унцию.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Газета.Ru10:57
Sputnik Азербайджан

Практика пересмотра бюджета: цены на нефть становятся менее прогнозируемыми

Sputnik Азербайджанвчера в 14:23
ПРАЙМ

Золото дешевеет, удержав рекорд в $2000 всего неделю

ПРАЙМ10:55
ТАСС

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс

ТАСС06:32
Ежедневные Новости Владивостока

Коронавирус ударяет по доллару, золото остаётся в выигрыше - последние данные о финансах в мире

Ежедневные Новости Владивостока17:29
ГЛАС.RU

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RU07:07
ГТРК Нижний Новгород

Золото поднялось в цене выше 2 000 долларов за унцию

ГТРК Нижний Новгород9 августа в 06:41

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Опубликованы снимки интерьера нового Subaru Levorg

Коцепт нового Subaru Levorg был представлен еще минувшей осенью, а в июле этого года компания анонсировала товарную версию: у модели появилась своя страница на японском сайте, там же заявлено, что на родине прием заказов откроют 20 августа.
32CARS.ru00:49

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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