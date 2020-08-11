Опубликованы снимки интерьера нового Subaru Levorg

Коцепт нового Subaru Levorg был представлен еще минувшей осенью, а в июле этого года компания анонсировала товарную версию: у модели появилась своя страница на японском сайте, там же заявлено, что на родине прием заказов откроют 20 августа.