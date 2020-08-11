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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки. Таким образом, цена золота достигла $1991,4 за тройскую унцию.В источнике
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МонаВиста

Золото подешевело на фоне сообщений о российской вакцине

МонаВиста11:21
Деловое.ТВ

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч за унцию

Деловое.ТВ11:06
Sputnik Азербайджан

Практика пересмотра бюджета: цены на нефть становятся менее прогнозируемыми

Sputnik Азербайджанвчера в 14:23
ГЛАС.RU

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RU07:07
ПРАЙМ

Золото дешевеет, удержав рекорд в $2000 всего неделю

ПРАЙМ10:55
ТАСС

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс

ТАСС06:32
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Газета.Ru10:57

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
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Матвиенко призвала к взаимодействию для повышения уровня жизни россиян

Для решения поставленных президентом масштабных задач по повышению уровня жизни граждан и увеличения численности населения необходимо плотное взаимодействие органов власти всех уровней, научного и бизнес-сообщества, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости04:04