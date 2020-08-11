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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки. Таким образом, цена золота достигла $1991,4 за тройскую унцию.В источнике
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Коммерсантъ

Золото отступило от максимума

Коммерсантъ12:23
Финансовая газета

Золото просело в цене после недельного рекорда в $2 тыс

Финансовая газета11:43
Ежедневные Новости Владивостока

Коронавирус ударяет по доллару, золото остаётся в выигрыше - последние данные о финансах в мире

Ежедневные Новости Владивостока17:29
ПРАЙМ

Золото дешевеет, удержав рекорд в $2000 всего неделю

ПРАЙМ10:55
ГЛАС.RU

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RU07:07
ТАСС

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тыс

ТАСС06:32
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Газета.Ru10:57

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
621

Школьников из Красноуральска отправили в центр для несовершеннолетних

Детей (школьники 4–7-х классов), которые 22 июля в Красноуральске жестоко избили 13-летнюю девочку и сняли всё на видео, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних.
Екатеринбург Онлайн11:00

Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России.
Газета.Ru11:54
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42

Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
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Газизов отреагировал на объяснения судьями ошибки в матче «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал представленные в эфире «Матч ТВ» переговоры главного судьи матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова, в ходе которых они приняли решение поставить второй пенальти в ворота красно-белых.
РБК спорт10:02

Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Национальная служба новостей07:51

Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче первого тура

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба вывел «сине-бело-голубых» вперед на 22-й минуте матча с «Ротором», замкнув передачу Себастьяна Дриусси.
REGNUM11:31

Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).
Российская газета02:32

Синоптики рассказали, вернется ли тепло на Средний Урал

Вторая декада месяца будет прохладной и пасмурной, днем будет всего 14-19 градусов, а ночью от 4 градусов тепла на севере, в других районах области 5-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Российская газета04:27
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