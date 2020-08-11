Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России.