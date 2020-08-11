Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч
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Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки. Таким образом, цена золота достигла $1991,4 за тройскую унцию.В источнике
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Ежедневные Новости Владивостока17:29