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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Цена золота на бирже Comex снизилась на 2,4% по сравнению с показателем закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные площадки. Таким образом, цена золота достигла $1991,4 за тройскую унцию.В источнике
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ТАСС

Цена золота на бирже Comex опустилась на 5%

ТАСС14:00
Коммерсантъ

Золото отступило от максимума

Коммерсантъ12:23
Финансовая газета

Золото просело в цене после недельного рекорда в $2 тыс

Финансовая газета11:43
Деловое.ТВ

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч за унцию

Деловое.ТВ11:06
Газета.Ru

Цена золота на Comex опустилась ниже $2 тысяч

Газета.Ru10:57
ПРАЙМ

Золото дешевеет, удержав рекорд в $2000 всего неделю

ПРАЙМ10:55
ГЛАС.RU

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RU07:07

Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
1,8K

Фонды хотят взимать плату за управление пенсионными резервами

Фонды хотят взимать плату за управление пенсионными резервами Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получить право взимать постоянную часть вознаграждения (management fee) не только по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), но и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).
Коммерсантъ18:10
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новости06:27
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