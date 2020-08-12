Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).