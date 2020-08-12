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Газета.Ru
Газета.Ru

Стоимость золота на Comex продолжила падение

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex продолжила падение ниже $1,9 тысячи за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Цена на золото опустилась ниже $1900 за тройскую унцию

Коммерсантъ22:30
Взгляд.ру

Цена золота упала на 5,2%

Взгляд.рувчера в 14:58
Московский Комсомолец

Цены на золото начали резко падать после стремительного роста

Московский Комсомолец20:37
ТАСС

Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию впервые с 26 июля

ТАСС22:14
Газета.Ru

Стоимость золота на Comex продолжила падение

Газета.Ru22:06
ПРАЙМ

Золото дешевеет на 5%, более чем на $100 за унцию, после достижения рекордных $2 тыс

ПРАЙМвчера в 15:13
Evo-rus.com

Стоимость тройской унции золота достигла исторического максимума

Evo-rus.comвчера в 01:00

Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации
REGNUM23:42
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings10 августа в 12:20
2

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета9 августа в 23:00
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