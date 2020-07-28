с чего всё началось

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.

Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

Общество В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5. 178

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Происшествия В Москве суд продлил арест основателю «Омбудсмена полиции» Москва, 31 июля 2020, 17:42 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю сообщества «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.

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Происшествия На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК. 427

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Общество В регионе закрыли два детских лагеря из-за коронавируса В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. 1,7K

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