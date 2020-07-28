Экономика
ПРАЙМЗолото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск.Известия04:42
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Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
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Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
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