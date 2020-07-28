Экономика
Деловое.ТВЦена золота на торгах в США обновила исторический максимум
Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск.Известия04:42
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Актер Сергей Гармаш покидает театр «Современник», где работал с 1984 года, сообщает «Московский комсомолец».
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Дегтярев ответил на расследование Навального
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Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
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RT на русском 10:03
Происшествия
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Pravda.Ru 04:59
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Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
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Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в одной из столичных клиник в возрасте 59 лет, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
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Китайский аналог Aurus получил длиннобазную версию
Сообщается, что Hongqi H9+ будет иметь в длину 5 337 мм, что на 200 мм больше флагманского седана, а его колесная база составит 3 360 мм, что также на 30 мм превышает показатели базовой модели.
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Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
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Газета.Ru вчера в 22:16
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Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
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Газета.Ru вчера в 06:10
Финансы
Золото может заменить доллар в качестве резервной валюты
Краху доллара способствуют чрезмерные меры господдержки американской экономики в условиях вызванного пандемией кризиса, а также увеличивающийся баланс Федеральной резервной системы (ФРС), рост которого в текущем году составил 2,8 триллиона долларов.
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Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
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Коммерсантъ 07:25
Происшествия
Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта задержана в Петербурге
Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге, ее подозревают в убийстве музыканта, расчлененный труп которого был обнаружен в одной из квартир города ранее на этой неделе.
Газета.Ru 08:18
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В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров
К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
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В Rocket Arena начались бесплатные выходные
Меньше чем через три недели после релиза в Rocket Arena начались бесплатные выходные.
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
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