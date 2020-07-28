с чего всё началось

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.

Цена золота на торгах в США обновила исторический максимум

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Экономика Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,4K

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Происшествия Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта задержана в Петербурге Жена украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге, ее подозревают в убийстве музыканта, расчлененный труп которого был обнаружен в одной из квартир города ранее на этой неделе. 294

Игры В Rocket Arena начались бесплатные выходные Меньше чем через три недели после релиза в Rocket Arena начались бесплатные выходные. 2