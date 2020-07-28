с чего всё началось

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.

Цена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 310

Экономика Путин подписал закон о регулировании криптовалют В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна). 261

Шоу-бизнес Анна Кошмал прервала общение с коллегами по сериалу «Сваты» Звезда украинского телевидения Анна Кошмал, получившая огромную популярность в России после роли в сериале Сваты, объяснила, почему не поддерживает связь с коллегами по цеху. 22

Общество В Липецке праздник выпускников закончился салютом На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.

Экономика Apple стала самой дорогой компанией в мире Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов. 1

Происшествия Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. 1