Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки
 на 11:22 мск.
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Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию

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Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию

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Цена на золото выросла до исторического рекорда

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Цена золота снова обновила исторический максимум

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Цена на золото впервые в истории превысила $2000 за унцию

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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

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Цена золота обновила исторический максимум

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«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум

Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru 10:12
Происшествия

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Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
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Происшествия

Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Газета.Ru 07:38
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Общество

Литературный мир Джоан Роулинг отмечает юбилей Гарри Поттера

В пятницу, 31 июля, исполняется 55 лет британской писательнице Джоан Роулинг.
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Политика

США ввели санкции против двух физлиц и военной организации в Китае

Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу.
Интерфакс 12:00
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
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Общество

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Общество

Путин подписал закон о кальянах и вейпах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
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Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
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Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
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Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
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Единоборства

Макгрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор, в этом году объявивший о завершении карьеры бойца, неожиданно поднялся в рейтинге UFC.
ProstoProSport 10:00
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Кино

Проект Pioner Talks возобновляет работу

Куратор публичной программы кинотеатра Пионер Сергей Сдобнов поговорит с Антоном Долиным о том, как Советский Союз показан в фильмах, снятых после его крушения, как показывают и смотрят истории об СССР те, кто его не застал и что кино, посвященное СССР, говорит нам о постсоветском мире.
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Авто

В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander

Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander.
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Киберспорт

MechWarrior 5 первой получила поддержку модификаций в Epic Games Store

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Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат

В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
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Футбол

Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА

Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
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Политика

Австрия сняла запрет на рейсы из РФ, но усложнила правила въезда

Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из РФ, однако всех пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин.
DP.RU 08:48
Происшествия

Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве.
Lenta.ru 12:11
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Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
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Общество

Получивший травму Тихонов покинул отряд космонавтов

РИАМО 10:45
Политика

МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе

Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
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Футбол

«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00
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