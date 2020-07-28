с чего всё началось

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.

Футбол «Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).

Политика США ввели санкции против двух физлиц и военной организации в Китае Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу. 2

Политика Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе. 567

Общество Путин подписал закон о кальянах и вейпах Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. 621

Происшествия Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали. 4

Происшествия У муниципального депутата Галяминой проходит обыск Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах. 440

Единоборства Макгрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC Ирландский боец Конор Макгрегор, в этом году объявивший о завершении карьеры бойца, неожиданно поднялся в рейтинге UFC.

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко. 3

Кино Проект Pioner Talks возобновляет работу Куратор публичной программы кинотеатра Пионер Сергей Сдобнов поговорит с Антоном Долиным о том, как Советский Союз показан в фильмах, снятых после его крушения, как показывают и смотрят истории об СССР те, кто его не застал и что кино, посвященное СССР, говорит нам о постсоветском мире.

Авто В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander. 20

Общество Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца. 98

Футбол Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 53

Политика Австрия сняла запрет на рейсы из РФ, но усложнила правила въезда Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из РФ, однако всех пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин.

Политика Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу. 146

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 857

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 339