Экономика
Деловое.ТВЦена золота на торгах в США обновила исторический максимум
Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:22 мск.Известия04:42
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Футбол
«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум
Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru 10:12
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Общество
Литературный мир Джоан Роулинг отмечает юбилей Гарри Поттера
В пятницу, 31 июля, исполняется 55 лет британской писательнице Джоан Роулинг.
47channel.ru 05:02
Политика
США ввели санкции против двух физлиц и военной организации в Китае
Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу.
Интерфакс 12:00
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Общество
Путин подписал закон о кальянах и вейпах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Происшествия
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой проходит обыск
Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
Единоборства
Макгрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор, в этом году объявивший о завершении карьеры бойца, неожиданно поднялся в рейтинге UFC.
ProstoProSport 10:00
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Кино
Проект Pioner Talks возобновляет работу
Куратор публичной программы кинотеатра Пионер Сергей Сдобнов поговорит с Антоном Долиным о том, как Советский Союз показан в фильмах, снятых после его крушения, как показывают и смотрят истории об СССР те, кто его не застал и что кино, посвященное СССР, говорит нам о постсоветском мире.
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Авто
В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander
Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander.
Российская газета 10:12
Общество
Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат
В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
Футбол
Агент Бекао прокомментировал информацию о возвращении игрока в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро отреагировал на информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Газета.Ru 08:22
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Политика
Австрия сняла запрет на рейсы из РФ, но усложнила правила въезда
Австрия с 1 августа сможет принимать рейсы из РФ, однако всех пассажиров обяжут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин.
DP.RU 08:48
Происшествия
Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве.
Lenta.ru 12:11
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Политика
МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе
Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00