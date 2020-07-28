Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена золота на торгах в США обновила исторический максимум

Стоимость тройской унции драгметалла превышала $2 тысячи. Цена золота в пятницу на торгах в США (биржа Comex) обновила исторический максимум. Во время торговой сессии она превышала $2000 за тройскую унцию.
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Цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла почти на 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составила $1982,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки
 на 11:22 мск.
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Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию

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Цена золота обновила исторический максимум

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Цена золота снова обновила исторический максимум

Газета.Ru03:28

Цена на золото выросла до исторического рекорда

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Происшествия

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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
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Общество

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

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Газета.Ru 08:06
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Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
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Экономика

Квартальная выручка владеющего Google холдинга упала впервые в истории

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Вести.Ru 06:09
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Политика

В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости 09:05
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Экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
Коммерсантъ 08:25
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Армия и оружие

Израиль «качественно» модернизирует украинские МиГ-29

Израильская компания Elbit Systems получила от Иерусалима документы, разрешающие проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Lenta.ru 08:13
Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM 07:45
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Общество

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября

Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября.
Российская газета 05:36
9
Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Шоу-бизнес

Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире

Ведущая «Утра России» Елена Ландер попрощалась со зрителями в последнем своём эфире и на своей странице в Instagram.
News.ru 00:55
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Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
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Политика

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
Деловое.ТВ 06:55
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Мужчина намного моложе Бондарчук, но влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте.
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
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Армия и оружие

Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии

Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии.
Piter.tv 08:23
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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Религия

Мусульмане Кабардино-Балкарии отмечают Курбан-байрам в мечетях

Мечети открыты во всех районах Кабардино-Балкарской Республики. Но некоторым гражданам от коллективной молитвы рекомендуют отказаться.
МИР 24 05:36
Происшествия

Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
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Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
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Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
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Космос

Великобритания впервые выведет на орбиту свои спутники

Замминистра образования Великобритании Аманда Соллоуэй подчеркнула, что цель правительства – добиться того, чтобы к 2030 году на Соединенное Королевство приходилось 10% мирового космического рынка.
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Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
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Общество

Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в столичной клинике после болезни на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Калининградской области Александр Ярошук.
РИА Новости 08:28
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»

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