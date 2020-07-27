Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Цена на золото обновила рекорд: Как на этом заработать

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Казань стал первым городом в России, где начал действовать новый сервис по работе такси из Китая – Didi Chuxing.
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После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
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Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
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Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
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Израильская армия стянула силы к границе с Ливаном

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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