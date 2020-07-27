Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
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В Москве эвакуировали женское СИЗО после пожара
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Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо
Как передает Variety, Мосс сыграет главную роль в мистическом сериале "Сияющие девушки" (The Shining Girls) для стриминга Apple TV+.
Российская газета 07:17
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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
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Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
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Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
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Общество
Китайский агрегатор такси Didi Chuxing начинает работу в Казани
Казань стал первым городом в России, где начал действовать новый сервис по работе такси из Китая – Didi Chuxing.
Новый Век 05:29
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Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
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Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
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Технологический кризис Intel станет вызовом для TSMC, Samsung и других
Специалисты Bernstein Research заявляют, что в технологическом плане Intel теперь отстаёт от TSMC на год или два, а с учётом сроков снижения уровня брака до приемлемого значения это отставание может быть ещё больше.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
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Полиция задержала координатора «Левого фронта» Удальцова, объяснив это его действиями в поддержку хабаровчан
По словам координатора "Левого фронта", полиция объясняет это проведением акций в поддержку хабаровчан, хотя политик не организовывал подобных мероприятий.
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Одиннадцатиклассник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров получил по тем предметам единого государственного экзамена максимальное количество баллов – 100.
Общественная служба новостей 05:25
Армия и оружие
На смену советскому «Молодцу» придёт российский «Баргузин»
Ветеранские вести вчера в 13:06
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Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами.
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Глушаков попросился обратно в «Спартак»
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Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
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ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Армия и оружие
Израильская армия стянула силы к границе с Ливаном
Ливанский телеканал Аль-Маядин утверждает, что израильские военные открыли огонь по одному из поселений в южной части страны после инцидента в пограничной зоне.
Эхо Москвы 09:31
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
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В Сочи аниматоры инсценировали полицейское «задержание»
Полицейский "При проверке установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района города Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые, переодевшись в форму инспекторов дорожно-патрульной службы, используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия", — сообщили в полиции.
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Игры
Более 2000 человек разрабатывали The Last of Us Part II
Стоит отметить, что в «Naughty Dog» в штате указаны 446 человек — это в 4 раза меньше, чем создателей The Last of Us Part II.Внушительное число специалистов не является абсолютным рекордом в индустрии игр, так над «Ассасин» в версии Odyssey и Red Dead Redemption 2 работали более 4000 человек.
ГЛАС.RU 10:25