Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт вчера в 03:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Общество
Белый дом подтвердил заражение советника О’Брайена коронавирусом
Вашингтон, 27 июля 2020, 16:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом.
REGNUM 09:59
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Футбол
Суд запретил фанату более года ходить на стадион из-за снятой маски
«Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семенов в Твиттере.
BetOn 07:54
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России.
Моя Москва.онлайн 05:31
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Происшествия
Уничтоженный в Химках террорист планировал теракт в Москве
Гражданин Таджикистана Одил Каюмов, готовивший теракт в Москве и ликвидированный спецслужбами в подмосковных Химках, планировал атаку в ближайшее время.
Известия 09:25
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Гаджеты
Определена возможная дата презентации нового iPhone 12
МедиаПоток вчера в 04:41
Общество
Сбербанк устранил непродолжительный сбой в работе приложения
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.30 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 13.00 число жалоб достигло 603.
ПРАЙМ 06:53
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
ToDay News Ufa 01:46
Кино
Netflix представила второй сериал во вселенной «Ведьмака»
Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал второй сериал во вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 09:35
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании заседания ФРС
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 08:31
Общество
В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня
В Москве коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ливня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Газета.Ru 10:21
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
В Москве неизвестный устроил стрельбу в Южном Бутово
Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу на улице Типографическая в Москве.
РБК 09:16
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Свердловской области продлили до 3 августа срок действия периода самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Rambler News Service 09:12
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Происшествия
В Сочи проверяют постановочное видео с нападением на полицейского
В Сочи проводится проверка по факту видео с нападением на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД.
СочиСтрим 08:21
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39