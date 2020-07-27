В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Общество Белый дом подтвердил заражение советника О’Брайена коронавирусом Вашингтон, 27 июля 2020, 16:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Футбол Суд запретил фанату более года ходить на стадион из-за снятой маски «Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семенов в Твиттере.

Общество Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России. 224

Политика Кремль ответил на выступления против участия России в G7 Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса. 83

Происшествия Уничтоженный в Химках террорист планировал теракт в Москве Гражданин Таджикистана Одил Каюмов, готовивший теракт в Москве и ликвидированный спецслужбами в подмосковных Химках, планировал атаку в ближайшее время. 3

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 497

Общество Сбербанк устранил непродолжительный сбой в работе приложения По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 12.30 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе мобильного приложения, к 13.00 число жалоб достигло 603. 7

Политика МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — сообщил Пискарёв. 65

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании заседания ФРС Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Москве коммунальщики ликвидируют последствия ливня В Москве коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ливня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе. 683

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Власти Свердловской области продлили до 3 августа срок действия периода самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. 43

Происшествия В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 114