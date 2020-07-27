Экономика
РБКАкции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте
Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск. Таким образом, цены на золото обновили исторический максимум 2011 года, когда унция стоила $1923,7.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
Мишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства.
ТАСС 07:28
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Политика
Германия сохранила лидерство в рейтинге ведущих мировых держав
Рейтинг ведущих мировых держав американский институт общественного мнения составляет с 2007 года, в нем участвуют Германия, США, Китай и Россия.
Газета.Ru 08:55
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Транспорт
Трасса «Таврида» в Крыму может быть сдана досрочно
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы "Таврида" в Крыму, который готов на 95%, и выразил надежду на досрочную сдачу трассы в эксплуатацию.
РИА Новости 04:29
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Финансы
Евро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля
Курс евро на торгах достиг отметки в 84 рубля за единицу валюты. Выводы сделаны на основе данных с сайта Московской биржи.
Рамблер 08:57
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Происшествия
В Москве из-за пожара из СИЗО-6 эвакуировали больше 850 человек
В Москве из-за пожара из СИЗО-6 "Печатники" эвакуировали больше 850 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.
Газета.Ru 10:09
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Общество
Минобразование вводит доплаты классным руководителям с 1 сентября
Президент Владимир Путин предложил ввести дополнительные выплаты за классное руководство в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию в январе этого года.
Профиль 09:56
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса
Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Экономика
Средняя выплата по ОСАГО в 2020 году выросла на 5,2%
За первое полугодие страховщики собрали с автовладельцев меньше, чем в январе-июне 2019 года. Общая сумма премий составила 103,2 млрд руб.
Коммерсантъ 05:31
Политика
МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
РИА Новости 08:23
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Футбол
Юран не увидел пенальти в эпизоде с падением Малкома
Главный тренер «Химок» Сергей Юран поставил под сомнение справедливость назначения пенальти в ворота его команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:0). В конце второго тайма после падения Малкома судья Владимир Москалев указал на «точку».
ProstoProSport 25 июля в 13:50
Культура
Участники форума «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства
Участники третьей смены форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", которая начинается в понедельник, обсудят, как мир визуальных искусств изменился за время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, сообщили в пресс-службе форума.
ТАСС 03:13
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Автоспорт
Франц Тост: «Благодаря боксу Квят находится в очень хорошей форме»
Тост в шутку отметил, что теперь Квята стоит некоторым опасаться, ведь он запросто может поставить синяк.
Дни24 09:55
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Спорт
Посетители Metacritic наградили Ghost of Tsushima рекордным рейтингом
В целом у «Цусимы» самый большой рейтинг посетителей Metacritic среди всех игр Sony, Microsoft и Nintendo, а позади новинки с оценкой 9,2 отметились The Last of Us, Xenoblade Chronicles, Portal, Resident Evil 4, Warcraft III, Metroid Prime, Metal Gear Solid, Deus Ex, Castlevania: Symphony of the Night и другие.
Игромания.ру 09:52
Происшествия
Бывший пилот «Формулы-1» разбил машину за миллион евро
37-летний немец разбил редкий спорткар McLaren Senna LM, который стоит около 1 миллиона евро, сообщает Motorsport.
Спорт-Экспресс 08:47
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00