Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Игры
В октябре в Польше пройдет фестиваль Game Music Festival
Game Music Festival пройдет с 16 по 17 октября.
Srnsk 05:24
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro.
The GEEK 15:23
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Происшествия
Чиновник в Забайкалье подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»
В Забайкалье обвиняется директор госпредприятия и его бухгалтер в трудоустройстве «мёртвых душ».
Вестник 12:35
Происшествия
Порывы ветра сносят крыши и деревья в Чите
Как сообщает ИА «Чита.ру», сильные порывы ветра сорвали крыши с нескольких домов и магазинов, повалили деревья, некоторые из них зацепили стоявшие под ними автомобили.
REGNUM 05:35
Космос
На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км
Территория новостей 25 июля в 08:06
Происшествия
На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки
На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости 15:43
Политика
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
RT на русском 15:05
Экономика
Комплекс по переработке рыбы хотят открыть в хакасском городе
Шанс (г. Абакан) 11:52
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
Лезги газет 17:25
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Интернет
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
ПРАЙМ 19:06
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Экономика
Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам
Пока в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, — в этом году ПФР впервые получил 21,4 млрд рублей за конфискованную у чиновников недвижимость.
Известия 17:01
Наука
Ученые выяснили, как иммунные клетки мобилизуются для борьбы с инфекцией
ToDay News Ufa 02:30
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Космос
SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink
ТК Звезда 25 июля в 17:04
Транспорт
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах
Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ 15:53
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Объект, находящийся в созвездии Дракона, по мнению ученых, образовался в результате столкновения белого карлика и обычной звезды, передает tvbrics.com со ссылкой на Astrophysical Journal.
TV BRICS вчера в 12:26
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»
«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем 11:56