Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Общество
Финляндия продлила ограничение на въезд для россиян до конца августа
Власти Финляндской Республики решили сохранить ограничения на въезд для иностранных граждан, в том числе из Российской Федерации, до 25 августа, сообщили 27 июля в генеральном консульстве Суоми в Санкт-Петербурге.
Евразия Daily 06:50
Происшествия
В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи
В Крыму мужчина с ножом напал на врача скорой помощи, приехавшего по вызову в связи с агрессивным поведением пациента.
RT на русском 11:17
Транспорт
«Автодор» вводит летние тарифы на южных направлениях
Проезд по всем платным участкам М-4 "Дон" на легковом автомобиле в дневное время в летний период обойдется в 1,73 тыс. рублей (+12% к тарифной сетке по состоянию на 27 июля), по транспондеру T-pass - 1,471 тыс. рублей (+19%).
Интерфакс 09:54
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
Футбол
Агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»
Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об отставке своего клиента с поста главного тренера киевского «Динамо».
RT на русском 11:51
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Армия и оружие
Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
Общество
Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Ураган "Ханна" разрушил часть стены, установленной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой американским президентом Дональдом Трампом.
Газета.Ru 05:23
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Финансы
Эксперты пока не ожидают евро по 90 рублей
Курс евро несколько перегрет, и пока не стоит ожидать его укрепления в район 90 рублей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
ПРАЙМ 10:49
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
Instagram Солист и лидер российской группы Little Big Илья Прусикин принес извинения победительнице Евровидения-2018 Нетте Барзилай.
РЕН ТВ 08:42
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
RT на русском 12:06
Космос
Аппарат обнаружил в атмосфере Марса возможные следы метана
Благодаря высокой чувствительности спектрометра MIR — составной части АЦС — выяснилось, что углекислота и озон проявляются именно в том диапазоне инфракрасного спектра, где ожидается обнаружение сигнала от молекул метана.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20