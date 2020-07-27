Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года

В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
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Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
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Украина подтвердила введение режима прекращения огня

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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Аниматоры в полицейской форме со стрельбой задержали туриста в Сочи

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Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
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Армия и оружие

Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
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Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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