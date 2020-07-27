Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года

В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Цена золота обновила исторический максимум

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Цена золота 27 июля побила исторический максимум

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Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

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Армия и оружие

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В Донецке назвали провокацией сообщения Киева о нарушении перемирия, говорится в заявлении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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СМИ назвали место, в котором боевик хотел устроить теракт в Москве

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве. Боевик намеревался устроить массовый расстрел в людном месте.
Московский Комсомолец 09:33
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Происшествия

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Коммерсантъ 12:26
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Происшествия

Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20
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Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
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Первый канал покажет матч за Суперкубок России по футболу

Первый канал в прямом эфире покажет матч за Олимп - Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и столичным "Локомотивом".
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Общество

Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
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Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
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Армия и оружие

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РБК 07:52
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
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В порту Одессы появились пять кораблей НАТО

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В России уволившиеся журналисты Ведомостей создали новое СМИ

Покинувшие должности "Ведомостей" после смены руководства, журналисты создали новое СМИ.
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Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
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На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов считает, что Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову в прошлую пятницу из-за того, что начал пить за неделю до боя.
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