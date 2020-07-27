Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск. Таким образом, цены на золото обновили исторический максимум 2011 года, когда унция стоила $1923,7.

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