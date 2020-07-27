Экономика

РБКРБКАкции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск. Таким образом, цены на золото обновили исторический максимум 2011 года, когда унция стоила $1923,7.
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Котировки золота побили исторический рекорд

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Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

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Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

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