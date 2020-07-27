Экономика
РБКАкции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте
Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск. Таким образом, цены на золото обновили исторический максимум 2011 года, когда унция стоила $1923,7.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
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Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
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Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
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Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
Instagram Солист и лидер российской группы Little Big Илья Прусикин принес извинения победительнице Евровидения-2018 Нетте Барзилай.
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Фигуристка Александра Бойкова призвала привести Крым в порядок
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Российский Су-27 поднялся на перехват самолёта США над Чёрным морем
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Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за заросли борщевика Сосновского на земельных участках.
РБК 13:16
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27 числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.
RT на русском 13:22
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
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Сергей Силкин: «Юсупов очень пригодился бы „Динамо“»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об уходе из столичного клуба семерых игроков, а также рассказал, какое усиление требуется команде под выступления в Лиге Европы.
Матч ТВ 05:34
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
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С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Российская газета 12:03
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Происшествия
ГУМВД сообщило о восьмерых погибших в ДТП под Волгоградом
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД России, после снятия крыши машины обнаружены еще три тела, всего погибли шесть женщин и двое мужчин.
Известия 07:16
Хоккей
Боб Хартли: «Думаю, хоккеистам нравится стиль игры „Авангарда“. Наша цель – привезти Кубок болельщикам»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли считает, что хоккеистам нравится стиль игры омской команды.
Sports.ru 11:05
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В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
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Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
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Кабмин поддержал введение наказаний за обучение на курсах нежелательных НКО за рубежом
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработок проект о введении административной ответственности за участие в деятельности нежелательной некоммерческой организации (НКО) за рубежом.
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Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
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США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Общество
ОНК: у Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО, заподозрили коронавирус
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене, изолировали в СИЗО «Лефортово» в связи с подозрением на заражение коронавирусом.
Дождь 13:26