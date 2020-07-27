Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Футбол
РПЛ представила мяч на следующий сезон
Бомбардир.ру 08:30
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
Политика
Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Здоровье
Архангельские власти отчитались полпреду о ситуации с COVID-19
Общее количество заболевших COVID-19 в Архангельской области к 27 июля достигло 8497, из них 3444 человека заболели в Архангельске, 3056 — в Северодвинске.
DP.RU 11:16
Политика
Кремль оценил первую неделю работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев действует «весьма энергично».
Lenta.ru 07:01
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Происшествия
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Наука
Для слабовидящих людей создана виртуальная собака-поводырь
Студент британского Университета Лафборо Энтони Каму разработал прибор, который должен заменить слепым собаку-поводыря.
Цензуры.Нет 10:01
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Футбол
Агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»
Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об отставке своего клиента с поста главного тренера киевского «Динамо».
RT на русском 11:51
Спорт
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Армия и оружие
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео
Автомат Токарева на базе винтовки АВТ-40 показали на видео. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале концерна "Калашников".
Российская газета 09:23
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Общество
Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян до 25 августа
Финляндия приостановила приём заявлений на визы 20 марта. Все визовые центры в России закрыты с 4 апреля.
Говорит Москва 11:48
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Свердловской области продлили до 3 августа срок действия периода самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Rambler News Service 09:12
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10