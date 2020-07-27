Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Спорт
Депутат Лебедев отреагировал на слова Родченкова о допинге в России
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России.
RT на русском 09:31
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Футбол
Бранислав Иванович может перейти в «Эвертон»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович перейдет в английский «Эвертон» Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербскую газету Novosti.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:48
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Происшествия
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
РИА Новости 08:58
Общество
«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа
«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия 09:40
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 25 июля в 11:14
Общество
Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ
Журналисты «Комсомольской правды» побеседовали с одним из участников съемочного процесса на ТНТ, и собеседник издания рассказал, что Дмитрий даже не рассматривал такой вариант, что, впрочем, вполне понятно, ведь ребёнок уже в этом году пойдёт в первый класс, а Шепелев не хочет для него лишнего общественного внимания.
Bimru.ru 07:55
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозах и сильном ветре до конца дня
Агентство Москва 09:03
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Происшествия
Морской пехотинец госпитализирован после салюта в Североморске
На Северном флоте проводится проверка после травмирования морского пехотинца во время салюта в День ВМФ в Североморске.
РЕН ТВ 08:59