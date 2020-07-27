Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года

В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

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Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

КП - Беларусь03:23
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Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Газета.Ru 11:10
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Политика

МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Шоу-бизнес

Илон Маск отреагировал на угрозы со стороны Джонни Деппа

Bimru.ru 05:01
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Армия и оружие

Израиль заявил, что предотвратил проникновение ливанских террористов

Газета.Ru 10:43
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Авто

Rolls-Royce готовит к запуску новый Rolls-Royce Ghost

Компания Rolls-Royce продолжает готовиться к дебюту модели Ghost нового поколения, который был перенесён из-за пандемии.
Тарантас Ньюс 08:03
Общество

Роспотребнадзор предупредил о рисках, связанных с употреблением рыбы

Употребление в пищу такой продукции чревато заражением паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и летальному исходу, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ридус 10:42
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
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Футбол

Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов

РИА Новости 02:59
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Общество

Массовые испытания вакцины от коронавируса начались в США

Третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса стартовал в США. Тесты проводит биотехнологическая компания Moderna.
Телеканал 360° 09:07
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Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
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Здоровье

В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
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Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
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Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
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Общество

700 человек вышли на акцию в Хабаровске с участием Шнурова

Газета.Ru 10:33
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
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Технологии

Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов

Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Футбол

«Боруссия» отказалась продавать Санчо в «МЮ» за 98 млн евро

По информации Get German Football News, английский клуб предлагал за футболиста 98 миллионов евро, однако в «Боруссии» не захотели расставаться с игроком менее чем за 120 миллионов.
Нева Спорт 08:01
Футбол

Агент опроверг информацию об уходе Луческу из «Динамо»

Агент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану опроверг информацию об уходе специалиста со своего поста.
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Инсайдер рассказал первые подробности об Avowed — новой RPG от Obsidian

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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

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В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»

В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
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В Европе выпустят новый модульный электрокар Ebussy

Немецкая компания Electric Brands представит для европейского рынка новый электрокар Ebussy.
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