Экономика
Вечерняя МоскваЦена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Газета.Ru 11:10
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Армия и оружие
Израиль заявил, что предотвратил проникновение ливанских террористов
Газета.Ru 10:43
Авто
Rolls-Royce готовит к запуску новый Rolls-Royce Ghost
Компания Rolls-Royce продолжает готовиться к дебюту модели Ghost нового поколения, который был перенесён из-за пандемии.
Тарантас Ньюс 08:03
Общество
Роспотребнадзор предупредил о рисках, связанных с употреблением рыбы
Употребление в пищу такой продукции чревато заражением паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и летальному исходу, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ридус 10:42
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Общество
Массовые испытания вакцины от коронавируса начались в США
Третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса стартовал в США. Тесты проводит биотехнологическая компания Moderna.
Телеканал 360° 09:07
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
Общество
Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа
Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета 08:37
Здоровье
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Технологии
Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТВ Центр 10:58
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Футбол
«Боруссия» отказалась продавать Санчо в «МЮ» за 98 млн евро
По информации Get German Football News, английский клуб предлагал за футболиста 98 миллионов евро, однако в «Боруссии» не захотели расставаться с игроком менее чем за 120 миллионов.
Нева Спорт 08:01
Футбол
Агент опроверг информацию об уходе Луческу из «Динамо»
Агент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану опроверг информацию об уходе специалиста со своего поста.
Metaratings 11:38
Игры
Инсайдер рассказал первые подробности об Avowed — новой RPG от Obsidian
CyberSport.ru 09:27
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
Авто
В Европе выпустят новый модульный электрокар Ebussy
Немецкая компания Electric Brands представит для европейского рынка новый электрокар Ebussy.
Моя Москва.онлайн 11:31