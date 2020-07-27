В ходе торгов на бирже Comex цена золота выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Она впервые с сентября 2011 года обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные с сайта торговой площадки на 03:03 по московскому времени.

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

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