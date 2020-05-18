Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.

Цена золота поднялась до уровня 2012 года

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Происшествия На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 11

Общество Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт». 1,8K

Общество Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 18

Политика Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. 1,3K

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт Разрешение на прогулки по два человека и занятия спортом на улицах при соблюдении дистанции 5 м было опубликовано 12 мая. 126

Происшествия Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева. 7

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Общество В Турции из-за коронавируса введут комендантский час Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике. 5

Общество В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса. 134

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 60

Экономика В Волгограде объяснили завышенную стоимость аппаратов ИВЛ Более 134,6 млн рублей было потрачено на закупку 57 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений Волгоградской области, средняя цена за каждый превысила 2,3 млн. 10