Экономика
ВедомостиЦена золота поднялась до уровня 2012 года
Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты Boerse Online объяснили, как действия ЦБ РФ отразятся на стоимости золота
ПолитРоссия15 мая в 12:07
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности
Президент США Дональд Трамп ответил на критику бывшего американского лидера Барака Обамы, который обвинил нынешнее руководство страны в безрассудстве.
Lenta.ru вчера в 15:43
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна
На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 13:13
Игры
Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч
Начиная с декабря 2018 года магазин Epic Games Store раздал 108 видеоигр на сумму $2 141 (примерно ₽157 тыс.).
CyberSport.ru 01:08
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт
Разрешение на прогулки по два человека и занятия спортом на улицах при соблюдении дистанции 5 м было опубликовано 12 мая.
Коммерсантъ 13:19
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Здоровье
В Петербурге создадут комиссию по рассмотрению жалоб медработников
В комиссию, которая займется вопросами о признании медработников пострадавшими от COVID-19, войдут более 15 человек.
Город+ 13:39
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
В Турции из-за коронавируса введут комендантский час
Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике.
ТАСС 12:44
Армия и оружие
Боевой «утенок»: в Китае восхитились мощью Су-34
Российский Су-34 является лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире.
Российская газета 04:41
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Игры
В дополнении Mortal Kombat 11 появятся три новых героя
В дополнении Aftermath для популярного файтинга появятся новые персонажи с уникальными способностями.
Чемпионат 10:45
Экономика
В Волгограде объяснили завышенную стоимость аппаратов ИВЛ
Более 134,6 млн рублей было потрачено на закупку 57 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений Волгоградской области, средняя цена за каждый превысила 2,3 млн.
Волгоградская правда 11:59
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16