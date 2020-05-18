Экономика

ВедомостиВедомостиЦена золота поднялась до уровня 2012 года

Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.
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Цена золота подскочила до уровня 2012 года

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что команда прибыла на сбор в город Аша в Челябинской области, в 120 км от Уфы.
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По словам начальника управления организации и развития медицинской помощи Евгения Гориводского, 19 мая в Курске откроются еще два таких стационара: на базе БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера, расположенного неподалеку.
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Скончался французский актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
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Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта.
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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
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