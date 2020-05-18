Экономика
ВедомостиЦена золота поднялась до уровня 2012 года
Спотовая цена золота в ходе торгов в понедельник поднялась до $1765,43; так дорого тройская унция металла не стоила с октября 2012 г. Цена преодолела отметку $1750, которой почти достигала на торгах 14 апреля, и установила новый максимум после обвала в марте.
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Эксперты Boerse Online объяснили, как действия ЦБ РФ отразятся на стоимости золота
ПолитРоссия15 мая в 12:07
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Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru 04:58
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Кабинет министров РФ утвердил налоговую отсрочку для арендодателей, сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС 11:27
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РБК 09:28
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 06:40
Футбол
«Уфа» прибыла на сбор в Челябинскую область. Евсеев очень впечатлен
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что команда прибыла на сбор в город Аша в Челябинской области, в 120 км от Уфы.
Спорт-Экспресс 11:16
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до решения общецерковного суда отстранил от управления епархиями епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 08:00
Здоровье
Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору
По словам начальника управления организации и развития медицинской помощи Евгения Гориводского, 19 мая в Курске откроются еще два таких стационара: на базе БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера, расположенного неподалеку.
Друг для друга (Курск) 10:50
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Гаджеты
Xiaomi создала маску от коронавируса
Huami, дочерняя компания Xiaomi, создала защитную маску для лица, способную защитить от коронавируса.
Lenta.ru 07:46
Кино
Скончался французский актер Мишель Пикколи
Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта.
Культуромания 09:30
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 16 мая в 17:15
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16