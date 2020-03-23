Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Исторические рекорды золота

Вести.Ruвчера в 22:36

Стоимость золота достигла самого высокого дневного показателя в истории

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:15

Цена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Коммерсантъвчера в 16:59

Цена золота показала самый высокий дневной рост за всю историю

Профильвчера в 16:19

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Аргументы и Фактывчера в 17:50

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Интерфаксвчера в 15:35

ОБЗОР: Акции компаний РФ с 13 по 20/03 продолжили падение

Вестник золотопромышленникавчера в 11:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Общество

В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:04
Общество

Названы самые популярные у россиян «кризисные» товары

Эксперты исследовательской компании Nielsen оценили динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Росбалт 05:23
Политика

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жаров, документ опубликован на сайте правительства.
РБК вчера в 13:57
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Общество

В Волгограде выявили первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

ТАСС 03:31
Здоровье

Польский министр рассказал о ситуации на продовольственном рынке

Польше не грозит нехватка продуктов питания из-за распространения коронавируса, заявил министр сельского хозяйства и развития села Ян Кшиштоф Ардановский во вторник в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Финансы

Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками

Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост.
ТАСС 05:36
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ 22 марта в 18:24
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 вчера в 10:11
Экономика

Российские аэропорты попросили Мишустина о мерах поддержки

Российские аэропорты в лице Международной ассоциации аэропортов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о поддержке на фоне приостановки большинства международных рейсов.
ТАСС вчера в 15:47
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Кубанские новости вчера в 06:27
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Общество

В Чечне закрыли все рестораны и кафе

В Чечне закрыли все рестораны и кафе В Чеченской республике закрыли все рестораны и кафе.
Медиазона вчера в 13:38
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Музыка

Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо

Ушёл из жизни Габи Дельгадо-Лопес, испанский музыкант, основатель и вокалист культовой немецкой электронной группы Deutsch Amerikanische Freundschaft.
Российская газета 05:26
Здоровье

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

ToDay News Ufa вчера в 07:39
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС вчера в 02:41
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:35
Общество

Строительство инфекционной больницы в Москве скоро завершат

РИА Новости 04:21
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное