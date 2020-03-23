Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Ослабление доллара и, соответственно, рост цен на золото вызвало заявление Федрезерва о том, что он не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется.
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с чего всё началось

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.
Интерфакс15:35

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Цена на золото ускорила темпы роста до 5% на мерах поддержки экономики ФРС США

ПРАЙМ15:15

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Интерфакс15:35

Цена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Коммерсантъ16:59

Стоимость золота достигла самого высокого дневного показателя в истории

БИЗНЕС Online16:15

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Аргументы и Факты17:50

ОБЗОР: Акции компаний РФ с 13 по 20/03 продолжили падение

Вестник золотопромышленника11:42

Цена золота показала самый высокий дневной рост за всю историю

Профиль16:19
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Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Общество

Кузбассовцев заставляют «дуть в трубочку» на проходной несмотря на угрозу коронавируса

Ежедневно несколько сотен человек без каких-либо дополнительных средств защиты «дуют» в одно устройство.
Город новостей 21:55
Общество

Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.
РИА Новости 18:11
Здоровье

Кожемяко рассказал о заболевших коронавирусом в Приморье

Олег Кожемяко сообщил, что заболевшими являются житель Артём и житель Владивостока.
АиФ Владивосток 21:44
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Армия и оружие

«Краснополь» продемонстрировал свою эффективность в Сирии

ГЛАС.RU 12:35
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Армия и оружие

В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты вчера в 05:01
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru 09:22
Общество

Грандиозный скандал с «БУК-1» и коронавирусом на с Украине

На Украине разгорелся грандиозный скандал из-за поступившей в Испанию огромной партии украинских медицинских масок — кадры разгрузки респираторов киевской компании «Бук», которых не хватает даже для украинских медиков, показали по испанскому телевидению.
Rusvesna.su 21:30
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM 11:36
Интернет

Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
РБК 22:00
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 16:10
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Футбол

Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»

Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Газета.Ru 12:42
Футбол

Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 12:12
Финансы

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Среди банков, поднявших ставки – "Открытие" (ставка по ипотеке повышена на 1,5 процентных пункта, ставка по беззалоговым кредитам не изменилась), Совкомбанк (повышены ставки на вклады в рублях), "Тинькофф банк" (повышены ставки на рублевые и долларовые вклады).
Вести.Ru 21:46
Экономика

Названа предварительная сумма строительства газопровода в Забайкалье

Суханюк уточнил, что 180 миллиардов рублей — это только газопровод. Строительство сетей будет зависеть от удалённости газопровода.
Чита.Ру 21:46
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru вчера в 08:02
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости 14:20
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Гаджеты

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Игромания.ру вчера в 12:15
Религия

Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.
РБК 14:49
Экономика

«Аэрофлоту» дадут время на деньги

Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу Как выяснил "Ъ", "Аэрофлот", сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля — сентября 2020 года на июль 2021 года.
Коммерсантъ 18:31
Политика

Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
RT на русском 20:35
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
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