Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности.

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

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