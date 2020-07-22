Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности.
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Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию
Телеканал 360°вчера в 11:25
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Экономика
Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины.
Lenta.ru 05:48
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Здоровье
В CDC рассказали о последствиях COVID-19 для молодых людей
По заключению экспертов, даже молодым, ранее здоровым людям могут потребоваться недели, чтобы полностью выздороветь от легкой формы COVID-19, причем около пятой части пациентов в возрасте до 35 лет сообщили, что они не смогли вернуться к своему обычному состоянию здоровья в течение 21 дня после получения положительного результата.
Российская газета 01:58
Общество
Страховщики назвали новый способ не платить водителям по ОСАГО
Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Футбол
Москалёв рассудит «Зенит» и «Химки» в финале Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении бригады арбитров Владимира Москалёва на финальный матч Кубка России по футболу, между петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками».
RT на русском вчера в 02:43
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по заражениям коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире зарегистрировано 284 196 случаев заражения коронавирусом, что является рекордным числом, передает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Rambler News Service вчера в 15:26
Авто
Новый суперкар создателя McLaren F1 получит самый легкий мотор V12
Облегчённый коленчатый вал весит 13 кг. Стоит отметить наличие и титановых компонентов. Масса двигателя составляет 178 кг – рекорд для V12.
CarsWeek.ru 23 июля в 08:28
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 23 июля в 02:49
Футбол
«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро
Петербургский дневник вчера в 09:35
Политика
Премьер Великобритании призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил военным готовиться сразу к четырем бедствиям, с которыми страна может столкнуться зимой, - второй волне пандемии коронавируса, сезонной эпидемии гриппа, "жесткому" Brexit и наводнениям.
Газета.Ru вчера в 11:04
Происшествия
СК завел еще два дела о фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет завел еще два уголовных дела на жителей Перми и Кемерово после того, как они опубликовали фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Газета.Ru 05:58
Политика
Трамп осудил Пентагон за запрет использовать флаг Конфедерации
Президент США Дональд Трамп осудил решение главы Пентагона Марка Эспера запретить использование флага армии Конфедерации на национальных военных объектах.
РБК 03:48
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело 23 июля в 11:13
Финансы
Рубль могут девальвировать для сохранения ФНБ
Благоприятно на курсе рубля в паре с долларом и евро отразится ослабление карантинных мер и открытие границ с другими странами.
Инвест-Форсайт 01:23
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor 00:59
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Общество
В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720.
ТАСС 03:32
Общество
В европейской части РФ похолодает в начале августа
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 25 июля, что начало августа в европейской части страны ознаменуется похолоданием.
Известия вчера в 23:19
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Экс-жена мужа Нюши объяснила, отчего не давала ему развод
Нынешний спутник жизни исполнительницы Нюши активно рассказывает подписчикам в социальных сетях, как ему удается правильно воспитывать детей и создавать гармонические любовные отношения.
Актуальные Новости 05:05
Путешествия
Российские туроператоры открыли бронирование поездок в Турцию
Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, с которой Россия с 1 августа возобновит авиасообщение.
РБК вчера в 10:04