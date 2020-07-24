Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности.

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

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