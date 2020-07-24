Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболело более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека к другому даже если между теми не 1,5-2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Здоровье
Диетолог рассказала, как самостоятельно определить ожирение
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко рассказала, как самостоятельно определить ожирение.
RT на русском 11:47
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Происшествия
В Москве произошла новая драка между армянами и азербайджанцами
В Москве произошла еще одна драка между представителями армянской и азербайджанской общин.
РБК 11:49
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Происшествия
Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским
Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским.
Известия 08:22
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Многочасовой сбой в работе всех служб сервиса Garmin Connect может быть связан с хакерской атакой, сообщает 24 июля 3DNews.
ИА Красная Весна 01:45
Происшествия
СКР просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Москва, 23 июля 2020, 15:45 — REGNUM Следственный комитет России просит вновь арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который был освобожден из-под домашнего ареста по делу о коррупции и совращении несовершеннолетней.
REGNUM вчера в 08:45
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Общество
В озере на Ямале нашли останки взрослого мамонта
На Ямале ученые выполнили первичное изучение костей мамонтов, которые смогли выявить в озере Печевалавато в двадцати пяти километрах от деревни Сеяха.
Актуальные Новости 05:04
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку квартир комфорткласса
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Такую возможность предоставило Правительство России.
Телеканал 360° 11:47
Общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории
Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
Происшествия
Мэр Саяногорска лишен прав и оштрафован за пьяную езду
Суд признал главу Саяногорска Михаила Валова виновным в пьяном вождении и лишил водительских прав, сообщили в пресс-службе Верховного суда Хакасии.
Интерфакс 07:22
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
Газета.Ru вчера в 04:56
Общество
Федерация мигрантов осудила москвича, призвавшего вставать на колени перед мигрантами
Газета.Ru 11:49
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалем
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 2,7 млн.
Чемпионат 11:51
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
«Яндекс» обновит систему подписок «Плюс» и повысит цены
«Яндекс» вводит изменения в систему подписок «Плюс» и делает сервис дороже.
Sostav.ru 09:20
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 11:30