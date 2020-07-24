Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

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Финансы Курсы доллара и евро продолжают расти По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара по отношению к рублю вырос и составил 71,5974 рублей (на 24 июля - 70,9630 рублей).

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Политика МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. 74

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 37

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 463

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 54

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Общество Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства. 31

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Авто Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику Новый фирменный логотип японской марки, представленный на днях в Сети, лишился текста с названием и получил упрощенный двухмерный дизайн. 86

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Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 532