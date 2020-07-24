Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Автоновости дня 22 июля в 06:08
Политика
РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Финансы
Курсы доллара и евро продолжают расти
По данным Центрального банка РФ, официальный курс доллара по отношению к рублю вырос и составил 71,5974 рублей (на 24 июля - 70,9630 рублей).
ПензаСМИ 11:44
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:19
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 11:37
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Армия и оружие
Страх перед Россией привел НАТО к ряду военных происшествий
Страны НАТО активно наращивают военные бюджеты и проводят учения, на фоне этого они сталкиваются с большим числом аварий и ЧП.
ИнфоСМИ 06:37
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Новый фирменный логотип японской марки, представленный на днях в Сети, лишился текста с названием и получил упрощенный двухмерный дизайн.
SpeedMe 22 июля в 02:43
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
По словам, возлюбленной певца, Канье страдает биполярным расстройством личности.
Evo-rus.com вчера в 09:56
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 вчера в 08:50
Общество
Генеральная репетиция парада ВМФ стартовала с развода четырех мостов
В Петербурге вечером 24 июля началась генеральная репетиция Главного военно-морского парада.
DP.RU 12:19
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Политика
Помпео признал, что США «немного опоздали на вечеринку в Арктике»
Аргументы недели 22 июля в 15:17