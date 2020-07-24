Экономика

РБКРБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию

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Цена золота превысила $1900 за тройскую унцию впервые с осени 2011 года

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Финмаркетвчера в 09:59

Цена золота поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

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Цена золота движется к историческому максимуму

ИА Красная Веснавчера в 10:28

Цена унции золота превысила $1900 впервые с 2011 года, приблизившись к историческому рекорду

ПРАЙМвчера в 09:14

Цены на золото вплотную подобрались к историческому максимуму

Интерфакс23 июля в 12:01
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Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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