Экономика

РБКРБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

BFM.ru07:22

Очередная криптореволюция: рынок банков на блокчейне взлетел до рекордных $3 млрд

DP.RU03:16

Золото дорожает шестой день подряд, цена превысила $1900 за унцию

Финмаркетвчера в 09:59

Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию

Телеканал 360°вчера в 11:25

Цена золота движется к историческому максимуму

ИА Красная Веснавчера в 10:28

Цена унции золота превысила $1900 впервые с 2011 года, приблизившись к историческому рекорду

ПРАЙМвчера в 09:14

Цены на золото вплотную подобрались к историческому максимуму

Интерфакс23 июля в 12:01
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
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Кино

Сын Андрея Панина получил первую работу в кино

Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
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Происшествия

Силовики сорвали лекцию в казанском штабе «Объединенных демократов»

В штаб проекта «Объединенные демократы» в Казани на лекцию «Трансперенси» пришли силовики, рассказал «Новой газете» координатор проекта Андрей Пивоваров.
Новая газета 07:53
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Коммерсантъ 04:44
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Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Религия

Отец Сергий объявил, что захваченный монастырь не принадлежит РПЦ

ИА Красная Весна 05:43
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
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Кино

Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе

Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
1,1K
Авто

Jeep Grand Cherokee получит юбилейное издание в 2021 году

Стоит отметить, что в 2016 году компания Jeep выпускала партию Grand Cherokee, но в рамках издания 75th Anniversary Edition.
Car.ru вчера в 05:49
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Российский политик Михаил Дегтярев, недавно назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, в своих социальных сетях поведал об изменениях среди кадрового состава регионального правительства.
CT news вчера в 22:04
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Происшествия

Россиян накрыло гигантской волной на репетиции парада ВМФ

Lenta.ru 08:54
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Экономика

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
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Общество

Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2 и получил отрицательный результат.
Lenta.ru 08:57
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Srnsk 08:24
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Шоу-бизнес

Промоутер назвал максимальный гонорар Пугачевой за один корпоратив

ФАН 05:42
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Общество

Писатель Владислав Крапивин госпитализирован в реанимацию с пневмонией

Православие и Мир 05:40
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Здоровье

Названы продукты, увеличивающие вероятность внезапного инфаркта

Чтобы снизить вероятность инфаркта, специалисты советуют исключить из меню некоторые продукты.
Народные новости 07:57
Политика

В Хабаровске проходит очередная массовая акция

Прилетевших на акцию в Хабаровск членов общественной организации «Открытая Россия» и политолога Александра Кынева попытались посадить на карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
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Общество

Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса

24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
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Гаджеты

Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа

Как сообщает ToDay News Ufa, источники, которые озвучили в сети дату возможной предстоящей презентации iPhone 12, утверждают, что ее подтвердили сотрудники известной компании.
ToDay News Ufa 06:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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