Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию
Телеканал 360°вчера в 11:25
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Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей вчера в 09:38
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Происшествия
Силовики сорвали лекцию в казанском штабе «Объединенных демократов»
В штаб проекта «Объединенные демократы» в Казани на лекцию «Трансперенси» пришли силовики, рассказал «Новой газете» координатор проекта Андрей Пивоваров.
Новая газета 07:53
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Коммерсантъ 04:44
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Религия
Отец Сергий объявил, что захваченный монастырь не принадлежит РПЦ
ИА Красная Весна 05:43
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Кино
Warner Bros. надеется начать прокат «Довода» в Европе
Киностудия Warner Bros. надеется, что прокат фантастического фильма "Довод" начнется в европейских странах в конце лета 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 18:18
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Авто
Jeep Grand Cherokee получит юбилейное издание в 2021 году
Стоит отметить, что в 2016 году компания Jeep выпускала партию Grand Cherokee, но в рамках издания 75th Anniversary Edition.
Car.ru вчера в 05:49
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Российский политик Михаил Дегтярев, недавно назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края, в своих социальных сетях поведал об изменениях среди кадрового состава регионального правительства.
CT news вчера в 22:04
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2 и получил отрицательный результат.
Lenta.ru 08:57
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Накануне ночью в нескольких районах Москвы произошли массовые драки между выходцами из Армении и Азербайджана.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Писатель Владислав Крапивин госпитализирован в реанимацию с пневмонией
Православие и Мир 05:40
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
Названы продукты, увеличивающие вероятность внезапного инфаркта
Чтобы снизить вероятность инфаркта, специалисты советуют исключить из меню некоторые продукты.
Народные новости 07:57
Политика
В Хабаровске проходит очередная массовая акция
Прилетевших на акцию в Хабаровск членов общественной организации «Открытая Россия» и политолога Александра Кынева попытались посадить на карантин.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Общество
Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса
24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
Гаджеты
Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа
Как сообщает ToDay News Ufa, источники, которые озвучили в сети дату возможной предстоящей презентации iPhone 12, утверждают, что ее подтвердили сотрудники известной компании.
ToDay News Ufa 06:57